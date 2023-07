”Plus belle la vie” : quels décors pour le feuilleton de TF1 puisque les originaux ont été détruits ?

Si le coup fut émotionnellement rude, il n’avait rien fatal avait immédiatement précisé le collectif Plus belle la vie 2.0 qui avait pour espoir de faire renaître le programme par tous les moyens possibles. D’abord parce que le bar Le Mistral a survécu à la destruction. Ensuite, parce que la disparition du décor original ouvrait la porte à de nouveaux possibles indiquait le collectif à ActuMarseille. Non seulement il est toujours possible de reconstruire la place du Mistral mais, en plus, les techniques ont évolué. Les lieux avaient été entièrement numérisés. Ils peuvent donc être ent!èrement reproduits via des panneaux qui permettent de tourner les scènes dans un studio virtuel. Le collectif Plus belle la vie 2.0 porte bien son nom !

D’autres idées ont aussi été émises comme tourner dans un quartier en péril de la cité phocéenne, ce qui donnerait un coup de jeune au feuilleton en termes de scénario.

À lire aussi

Ces propos publiés par ActuMarseille remontent au mois de janvier, quand rien n’était encore dessiné pour le futur de Plus belle la vie. TF1 reprenant la série en main, il faudra évidemment s’adapter aux exigences de la chaîne. Qu’importe, Florence Demay, alors porte-parole du collectif, avait intégré cette dimension. “L’idée, c’est de rebondir sur quelque chose de nouveau. Ça nous oblige à être plus créatif sur la lumière, les décors et l’écriture”, avait-elle déclaré. Verdict en 2024.