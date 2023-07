Alexandra Lamy en famille dans “Killer Coaster” sur Prime Video

Créée et écrite par Nikola Lange, également réalisateur, et Thomas Mansuy (Derby Girl), Killer Coaster replongera, le temps de huit épisodes de 30 minutes, les sériephiles vingt-cinq ans en arrière, en plein milieu de l’été 1998, période à laquelle la Coupe du monde de football bat son plein. Tout se déroule à Palavas-les-Flots, station balnéaire qui borde la Méditerranée dans l’Hérault. “Sandrine Laplace, une contractuelle empotée qui se prend pour une agente de la CIA, décide d’enquêter sur un mystérieux accident survenu dans le train fantôme de la fête foraine locale”, nous apprend le synopsis officiel.” Incompétente mais téméraire, Sandrine infiltre un monde sans pitié – fait de guerres de clans, de barbes à papa et d’auto-tamponneuses – et devra faire alliance avec Carmen et Yvane, deux foraines que tout oppose. Et s’il y avait un tueur dans la fête foraine ?”

Looks déjantés, ambiance festive mais sombre, la brève bande-annonce de Killer Coaster, partagée sur les réseaux sociaux par Amazon Prime Video, a de quoi susciter notre intérêt. Il faudra toutefois attendre le 15 septembre prochain pour découvrir ce que nous réserve la famille Lamy. “Jouer toutes les trois, ça, c’était un rêve inimaginable”, déclare Alexandra Lamy dans les colonnes de Télé 7 Jours. “Cela faisait des années que l’on cherchait un projet original.”

Ce n’est pas la première fois que l’inoubliable interprète de Chouchou dans Un gars, une fille tourne avec Chloé Jouannet. Mère et fille s’étaient déjà retrouvées dans Lucky Luke en 2009 et sur le tournage de Touchées, premier téléfilm d’Alexandra Lamy en tant que réalisatrice où Chloé Jouannet jouait l’un des rôles principaux.