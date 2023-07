Futurama est de retour après 10 ans: que vaut le premier épisode?

"Streaming impossible" reprend pile où la série s'était arrêtée il y a 10 ans: Fry et Leela redémarrent le temps pour "refaire un tour", comme ils le disaient dans l'épisode final. Mais Fry se cherche alors un but dans la vie, et l'idée lui vient d'être celui qui aura regardé toutes les séries jamais produites! Problème: il bloque sur la série culte "All My Circuits" avec le robot-acteur Calculon, qui a des dizaines de milliers d'épisodes. Leela lui propose alors de "binger" la série grâce à un appareil futuriste, sous forme de scaphandre et d'un écran attaché directement au cortex cérébral. Malgré le danger pour la santé de Fry, l'équipe du Planet Express veut l'aider à y parvenir.

Ce qu'on pense du dernier épisode

Ce nouvel épisode fait du bien à voir: quand on est fan, retrouver les personnages de Futurama (Fry, Leela, Bender, Dr Zoidberg, Amy, Hermes et le professeur Farnsworth) est très agréable, même si ça fait un bon bout de temps qu'on ne les a plus croisés. On imagine sans peine que découvrir ces héros, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore regardé ce dessin animé pour adultes, est également largement faisable: c'est d'ailleurs une volonté des auteurs de la série de ne pas laisser de côté les nouveaux spectateurs.

Globalement, cet épisode de 22 minutes se laisse regarder. On a connu des intrigues plus intéressantes, il y a quelques temps morts, mais il faut probablement laisser le temps aux créateurs de reposer les bases, 10 ans après, d'une nouvelle saison. L'humour est par contre toujours bien là et - si on en croit la bande-annonce - il va encore y avoir plusieurs bonnes "vannes" à venir. Ce n'est pas le meilleur épisode de Futurama qu'on ait vu, mais il est loin d'être décevant pour autant.

La nouvelle saison devrait faire la part belle, comme Futurama nous y a habitué, à l'actualité. Ainsi, la nouvelle saison a déjà abordé le streaming dans son premier épisode, et devrait parler d'une mystérieuse pandémie, de bitcoin, de NFT, etc. De fait, en 2013 quand la série a été arrêtée, le streaming n'en était qu'à ses balbutiements - Netflix n'est arrivé en Europe qu'en 2014, par exemple!

Disponible sur Disney+ en Belgique

Pour regarder la nouvelle saison de Futurama, il faut se diriger vers Disney+ en Belgique. La plateforme américain Hulu n'existe pas chez nous, mais elle est en réalité propriété de la Walt Disney Company (30% à l'origine, 66% depuis le rachat de Fox), ce qui explique pas mal de choses.

Comme sur les chaînes de télévision à l'ancienne et pour garder les abonnés sur la durée, Disney+ mettra un épisode en ligne par semaine, pour 10 épisodes du 24 juillet au 25 septembre. Après une pause, les 10 derniers épisodes seront diffusés. Il est possible que d'autres saisons voient ensuite le jour, mais rien n'a été officiellement confirmé.

La nouvelle saison est appelée "saison 11" en streaming

Vous vous demandiez peut-être pourquoi on parlait du 1er épisode de la saison 8 (S08E01), au début de cet article, au lieu du 1er épisode de la saison 11 (S11E01)? C'est parce que les numéros de saisons sont un véritable casse-tête... Futurama n'est pas la seule série concernée (on peut notamment citer American Dad qui subit le même problème). C'est parce qu'il y a l'ordre "de production" et l'ordre "de diffusion": à l'époque, sur la Fox, Matt Groening a produit une saison unique que le network américain a décidé de scinder en plusieurs saisons pour remplir ses grilles TV. Il y a donc un ordre "sorti en DVD" (et ce serait ici la 8e saison), et un ordre "diffusé à la télévision" (et ce serait ici la 11e saison). Beaucoup de spectatrices et spectateurs préfèrent en général faire confiance au créateur plutôt qu'aux chaînes de télévision, et appellent donc cet épisode le S08E01, comme il est d'ailleurs nommé sur Wikipédia. Mais sur Disney+ (qui a racheté la Fox), ils ont gardé l'ordre télévisuel.

Futurama, la série culte annulée et reprogrammée de nombreuses fois

Avec 140 épisodes et 4 films (comptez 48 heures de télévision en tout), Futurama est considérée par beaucoup comme la meilleure série de Matt Groening. Il faut dire qu'avec Futurama, l'Américain déjà adoré pour les Simpson a tapé encore plus fort dans l'humour, en se focalisant sur un public "adulte" plutôt que "tout public". L'utilisation d'un monde futuriste permet aussi de laisser davantage de possibilités aux scénaristes, et surtout les personnes évoluent et gagnent en profondeur à travers les saisons de Futurama.

La série avait été arrêtée en 2013, avec une vraie "fin", mais ce n'était pas la première fois qu'elle avait été annulée. En 2003, à la fin de la quatrième saison, la Fox a annulé la série. Quatre films ont alors été produits par Matt Groening, sous forme "direct-to-video" et considérés comme la cinquième saison. La chaîne Comedy Central a alors commandé une 6e puis une 7e saison, avant de mettre un terme qu'on pensait définitif à la série. Et en 2022, Hulu (filiale de Disney) a annoncé reprendre la série pour une nouvelle saison à nouveau.