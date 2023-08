La Turquie furieuse du retrait d'une série dédiée à Atatürk sur Disney+

"Il est regrettable qu'une plate-forme basée aux États-Unis cède à la pression du lobby arménien et annule la diffusion de la série +Atatürk+", poursuit-il en jugeant cette "attitude (...) irrespectueuse envers les valeurs de la République de Turquie et de notre nation".

La plateforme "Disney+ Turkiyé", branche locale de la plateforme américaine, s'est défendue mercredi en assurant, dans un communiqué, qu'il s'agissait d'un "changement de stratégie" et que la série serait diffusée en deux parties et dans les cinémas à la fin de l'année.

Elle avait annoncé début juillet la diffusion "très prochainement de la série originale #Atatürk, à l'occasion des 100 ans de notre République" qui seront célébrés à l'automne.

Plusieurs médias turcs, dont le quotidien Milliyet, ont accusé la plateforme de s'être "inclinée devant le lobby arménien": "Décision scandaleuse", titre Milliyet.

Plus d'un million et demi d'Arméniens ont trouvé la mort en 1915 entre massacres et déportations par les troupes de l'Empire Ottoman, auquel a succédé la république turque.

Plus d'une trentaine de pays ont reconnu qu'il s'agissait d'un génocide, quand la Turquie fait état de massacres de part et d'autres.

"Il est dommage qu'une plate-forme de télévision/film basée aux États-Unis ait succombé à la pression du lobby arménien et annulé la série "Atatürk" sans la diffuser", a estimé le vice-président du parti AKP au pouvoir, Omar Celik, jugeant "cette attitude irrespectueuse des valeurs de la République de Turquie et de notre nation.".

La Turquie s'apprête à célébrer le 29 octobre le centenaire de la république fondée par Mustafa Kemal.