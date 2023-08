William Shatner, 92 ans, roi de la téléportation

En 2021, il a été l’homme le plus âgé à embarquer pour l’espace, dans une fusée Blue Origin, appartenant à Jeff Bezos. C’est que voyager vers l’infini et au-delà, William Shatner ne savait ce que c’était que de manière très théorique… Pendant de longues années, dès 1966, il a incarné le Capitaine Kirk dans la cultissime série Star Trek, puis dans les longs métrages qui ont suivi le succès sur petit écran. On lui doit même la réalisation du cinquième opus, Star Trek 5 : L’ultime frontière, sorti en 1989.