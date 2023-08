Que sont devenus James Lafferty et Stephen Colletti, les deux acteurs des "Frères Scott"?

Quatre ans espacent les deux saisons de la série. N’est-ce pas un peu long ?

James Lafferty : “Oui, trop long. C’est souvent le cas pour une production indépendante et encore plus quand cela concerne la télévision. C’est un long processus qui demande du temps et de l’argent. Et nous, nous avions plus de temps que d’argent. (rires) Et avec moins de ressources, on prend un peu plus de temps.”

Que pouvez-vous nous dire sur cette deuxième saison qui n’a, elle, pas été financée par le crowdfunding ?

S.C. : “Pour la deuxième saison, on a développé davantage les histoires de chaque personnage. Avec Alexandra Park (Andrea Cooper-Davis) et Cariba Heine (Isabella Baker), on forme une belle équipe. Nos jeux se mélangent bien à l’écran.”

Que cela vous fait-il de jouer aux côtés de votre propre épouse (Alexandra Park, NdlR.), James Lafferty ?

J.L. : “Ça se passe très bien. On a l’habitude de travailler ensemble. Je suis content d’avoir ce genre de relation avec elle. On s’entraide et s’inspire l’un l’autre.”

Comment s’est passé l’après-Frères Scott pour vous ?

J.L. : “C’est ce sur quoi est basée la série Everyone is doing Great. On peut dire que ça a été difficile mais à un moment, on regarde dans le rétroviseur et on se rend compte que ces années difficiles nous ont justement beaucoup appris. Cela nous a permis de relever de nouveaux challenges.”

Êtes-vous toujours en contact avec des anciens des Frères Scott ?

S.C. : “Oui, avec tout le monde. Après toutes ces années passées ensemble, les acteurs des Frères Scott forment une sorte de famille.”

Vous appelle-t-on encore Chase ou Nathan (leurs personnages dans la série, NdlR.) ?

S.C. : “De temps en temps ! (rires) C’est toujours cool de voir des fans des Frères Scott, de savoir qu’ils regardent encore et encore la série ou qu’ils l’ont fait découvrir à leurs enfants.”

Quels sont vos projets pour la suite ?

S.C. : “On va finir de mettre sur pied la saison 2 et on commence à écrire la saison 3. Ca nous prend pas mal de temps.”

J.L. : “À côté de ça, je viendrai pour la première fois en Belgique en septembre prochain pour une convention de fans qui réunit les acteurs de séries des années 2000. Il y aura normalement un autre acteur des Frères Scott à mes côtés (Antwon Tanner, NdlR.) et peut-être d’autres mais sans certitude.”