”C’est avec une profonde tristesse que nous devons vous annoncer que notre cher ami et client Darren Kent est mort paisiblement vendredi. Ses parents et son meilleur ami étaient à ses côtés. Nos pensées et notre amour vont à sa famille en cette période difficile. RIP mon ami”, a écrit l’agence Carey Dodd Associates sur les réseaux sociaux.

Darren Kent connaissait des soucis de santé, mais la cause de son décès n’a pas été précisée.

Le Britannique a interprété son premier grand rôle dans le film d’horreur Mirrors (2008). Il a aussi fait une apparition dans l’épisode final de la quatrième saison de Game of Thrones. Il incarne un père de famille endeuillé qui se rend voir Daenerys Targaryen, la mère des dragons. Il a également joué dans la série britannique EastEnders.

On l’a vu plus récemment dans Donjons et Dragons : L’honneur des voleurs, sorti en 2023, où il interprète un cadavre réanimé.