La série “One Piece” arrive sur Netflix : les chiffres fous du manga le plus lu au monde

1997

C’est l’année de publication du premier chapitre de One Piece au Japon dans le Weekly Shōnen Jump. Ce magazine, numéro 1 là-bas, est un hebdo de prépublication des chapitres de mangas qui sont ensuite regroupés dans un Tankōbon. Parmi les mangas publiés : Dragon Ball, Captain Tsubasa a.k.a Olive et Tom, Slam Dunk, Les Chevaliers du Zodiaque, Nicky Larson… “Les premières ébauches de One Piece sont publiées sous le nom de Romance Dawn en 1996, histoire pilote qui servira pour la publication du premier chapitre de l’œuvre le 19 juillet 1997”, précise Phedra Derycke dans son ouvrage One Piece : leçons de pouvoir (L’opportun Eds).

2000

Trois ans après le Japon, le manga s’exporte en France. “On est alors dans une période de renouveau, puisque la plupart des séries qui ont émergé dans les années 80 ont été publiées, les éditeurs sont donc dans une quête de nouvelles séries. Le mouvement naturel consistait à regarder les magazines de prépublication”, rembobine Benoit Huot, responsable éditorial manga chez Glénat. À l’époque, deux titres intéressent très fortement la maison d’édition : Bleach et One Piece. “One Piece nous intéresse car c’est une histoire de pirates qu’on n’avait pas vue jusqu’à présent. Des demandes de droits sont envoyées à l’éditeur japonais, Shūeisha, des négociations ont lieu, car on n’était évidemment pas les seuls candidats. Nous subodorions le succès de One Piece, on y croyait, mais personne n’avait conscience du phénomène qu’il allait devenir aujourd’hui. On n’était pas du tout sur un lectorat aussi important que maintenant”, précise l’éditeur.

500

C’est en millions, le nombre de tomes de One Piece vendus dans le monde en mars 2021. Ce qui en fait le manga le plus vendu dans le monde. “One Piece représente environ 12 % des ventes de mangas en France”. Fin juin, du côté francophone, on était à 38,2 millions d’exemplaires vendus. En France, majoritairement. “Un One Piece se vend toutes les deux secondes”, schématise Benoit Huot. “Grosso modo, la Belgique représente 5 % des ventes totales de toutes les ventes de One Piece. À la louche.”

106

Au Japon, 106 tomes ont été aujourd’hui publiés. En Europe, on en est actuellement à 104. Le prochain sortira le 30/09. À noter qu’il est désormais possible de lire les chapitres de One Piece en français en même temps que les Japonais. Sur le Web. Ils sont, en effet, publiés le dimanche à 16h sur le site Glénat Manga Max (à minuit, heure japonaise). Lorsque le tome sort ensuite en version papier, les fichiers sont retravaillés. “Les fichiers papier ont une qualité plus importante que les fichiers numériques. L’auteur en profite pour retravailler certains éléments, des effets d’ombre, certains personnages. Sans oublier de répondre au courrier des lecteurs.”

17

C’est le nombre de pages que doit rendre Eiichirō Oda, le créateur de One Piece, par semaine. Soit un chapitre. “Il est plutôt sur un rythme d’un chapitre par semaine pendant trois semaines, puis une pause par semaine. En fonction de son état de santé, ses autres obligations professionnelles, il peut avoir des rythmes plus erratiques. Il a publié récemment un message sur les réseaux sociaux pour expliquer qu’il s’excusait car il publiait moins. C’est aussi lié au fait qu’il est très sollicité par l’arrivée de la série live sur Netflix. Il a été partie prenante du projet”, précise Benoit Huot. Récemment, le mangaka star de 48 ans a fait une pause. “Il suit les conseils de ses médecins pour pouvoir continuer et assurer la sortie de ses titres. Il n’est dans l’intérêt de personne qu’il carbure à rendre un chapitre toutes les semaines si c’est pour qu’on se retrouve avec une série interrompue car l’auteur a tout donné trop vite.”

10

C’est le nombre d’années que devait durer initialement la série. Après 25 ans, elle n’est toujours pas terminée mais ça ne devrait pas tarder. “Eiichirō Oda sait qu’il a attaqué la dernière grande partie de son œuvre. C’est pour cela qu’il a pris une pause en juin pour quatre semaines. Pour qu’elle soit à la hauteur de son lectorat.” Pour cela, il est aidé par une équipe d’assistants. Oda dessine tout ce qui est en mouvement. Des vagues, une brise d’air… Le reste, il le laisse à ses assistants… Leur nombre ? “Je crois qu’ils sont au moins six, mais je n’en suis pas certain.”

4

Selon les dires d’Eiichirō Oda, il a compris très jeune qu’il souhaitait écrire des mangas. “J’ai décidé de devenir mangaka à 4 ans. Dès l’instant où j’ai appris l’existence de cette profession, j’ai pensé qu’en l’exerçant je n’aurais pas besoin de travailler une fois adulte ! Ensuite, j’ai réellement commencé à griffonner sur mes cahiers quand j’étais au collège”, écrivait-il dans le courrier des lecteurs du tome 4.

1 000

La série animée produite par la société Toei Animation a dépassé le 1000e épisode en novembre 2021 qui a été diffusé dans 80 pays. Elle a été créée en 1999 par Isao Murayama, Michiru Shimada et Yoshiyuki Suga. On en est, actuellement, à plus de 1 070 épisodes.

18

C’est le montant en millions de dollars qu’aurait coûté chaque épisode de la série Netflix (qui sont au nombre de 8) selon le média Collider. Ce qui en ferait la sixième série la plus chère de l’histoire.

Le pitch

Gold Roger, feu le roi des pirates, est mort. Il a laissé derrière lui, bien caché, un incroyable trésor : le One Piece. Parmi les forbans qui le recherchent, il y a Monkey D. Luffy, un jeune garçon coiffé d’un chapeau de paille légué par son ancien mentor : Shanks le Roux. Luffy est doté d’un pouvoir spécial depuis qu’il a englouti un “fruit du démon” : le Gum-Gum qui rend son corps élastique. Il n’est pas le seul. Pour mettre la main sur le One Piece, devenir le roi des pirates et se protéger de la marine et des autres margoulins, Luffy va constituer l’équipage du chapeau de paille : Zoro qui rêve de devenir le meilleur sabreur du monde, Nami, une voleuse de pirates, le capitaine Usopp ou encore Brook, le squelette vivant et fredonnant. Entre autres…