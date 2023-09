La première saison s’étant achevée sur un cliffhanger qui en a frustré plus d’un, certains seront rassurés de savoir que la seconde saison aura bien lieu. Mais la frustration ne va pas cesser si rapidement : la suite est prévue pour la fin de l’année 2024.

Les producteurs de la série ont publié sur Twitter pour confirmer que la saison deux était en pleine production.

La durée de production, qui peut énerver de prime abord, est aisément justifiable par le temps que prend la construction d’une telle série, construite en images de synthèse aux graphismes époustouflants. Pour une journée de travail, environ 0,7 seconde de la série est donc produite, comme l’a confié Nicolo Laurent, PDG de Riot Games, à la RTBF. Et, dans un souci du détail, les techniciens ne souhaitent pas aller trop vite et risquer de gâcher la qualité de la production.

Arcane est une série relatant principalement l’histoire de Jinx et Vi, deux sœurs à l’enfance difficile dont les destins se sont séparés pour s’entremêler à nouveau des années plus tard, provoquant des retrouvailles explosives. Le récit évolue dans l’univers des villes jumelles de Piltover et Zaun, entre opulence et délabrement.