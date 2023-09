Mayel, star de Demain nous appartient : “On monte un énorme gala caritatif avec Gad Elmaleh pour les victimes du séisme au Maroc”

Et de poursuivre au sujet du plat pays qui accueille bientôt l’humoriste en vrai. “Je pense que la Belgique, autant que la France et moi, on s’associe au fait qu’on est de tout cœur avec les victimes. Et on pense aux familles. On a envie que les gens aillent mieux. On leur souhaite le meilleur car cela nous attriste de voir ces drames.”

Et Mayel appelle les touristes à ne pas déserter son pays. “Le plus important est de continuer à aller au Maroc car ce serait la double peine de se dire : on va décaler nos vacances. La plupart des gens vivent du tourisme au Maroc et tout se passe très bien aujourd’hui à Marrakech et aux alentours. Même si on leur souhaite beaucoup de courage et on est de tout cœur avec eux.”

Depuis ce séisme, la solidarité de tous se met en place. Comme les artistes à leur façon. Gad Elmaleh vient d’ailleurs de faire une grande annonce. L’humoriste marocain a décidé d’organiser un spectacle, aux côtés de Redouane Bougheraba et Roman Frayssinet notamment, afin de récolter des fonds pour aider le peuple marocain. À l’occasion d’un spectacle intitulé Show Solidarité Maroc, les trois humoristes se produiront le 2 octobre prochain, au Dôme de Paris – Palais des Sports, à partir de 20 heures. ” Le gouvernement marocain a mis en place le “Fond 126” pour venir en aide en urgence aux victimes de la tragédie qui a frappé le pays, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Nous reverserons l’intégralité des recettes à ce fond. Tous unis et solidaires.”

Mayel va même plus loin dans ce gala dont il devrait aussi faire partie. “Un énorme gala se met en place avec Gad. On est dessus pour récolter des fonds pour le Maroc. Plein de gens se mobilisent en France et en Belgique pour essayer de faire une opération pour montrer la solidarité qu’on peut amener à notre petite échelle. Il est important de se mobiliser quand on est artiste et qu’on a une visibilité. C’est surtout le minimum à faire.” Et le comédien d’insister : “Eux sont les mains dans les gravats, nous, on ne peut pas forcément y aller car on travaille et on a des familles. On est donc bloqué ici, mais ça ne veut pas dire qu’on ne va pas se mobiliser. On n’oublie pas.”

Et Mayel Elhajaoui de conclure sur l’importance de rire, même en période de drame : “Le rire est une thérapie, ça soigne. On donne du bonheur et cela secrète des choses positives. Il faut continuer de rire pour qu’on avance. C’est ce qui fait qu’on se sent vivant. Ce n’est pas parce qu’on rit qu’on va les oublier ou minimiser les choses. Loin de là.”