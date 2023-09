Plateformes de streaming : 10 séries à surveiller d’ici la fin de l’année

Bien sûr, les séries en cours et quelques nouveautés attendues, vont forcément connaître du retard. Mais la vérité est que le public européen n’aura pas à souffrir d’une quelconque pénurie et qu’il va même enfin avoir le temps de choisir plus posément ce qu’il désire vraiment découvrir…

Black girl, attendue le 13/09 sur Disney, est l’adaptation du best-seller The Other Black Girl de Zakia Dallia Harris, notamment mis en avant dans le New York Times. On y suit le parcours de deux jeunes femmes afro-américaines gravitant dans le monde de l’édition. Nella (Sinclair Daniel), seule employée noire de son entreprise, trouvera-t-elle une alliée en Hazel (Ashleigh Murray), nouvelle recrue plutôt ambitieuse ? Un thriller, porté également par Eric McCormack et Bellamy Young, qui entend sonder certains mécanismes diffus du monde de l’entreprise.

Killer coaster : très attendue cette série française écrite et réalisée par Nikola Lange (Derby Girl) et Thomas Mansuy (Derby Girl) sera lancée le 15/09 sur Prime Video. Cette comédie en huit épisodes de trente minutes réunit, au casting, les sœurs Audrey et Alexandra Lamy, mais aussi la fille de cette dernière, l’actrice Chloé Jouannet… On y suit l’enquête d’une jeune femme téméraire, mais incompétente, bien décidée à éclaircir un mystérieux accident survenu dans le train fantôme de la fête foraine locale de Palavas-les-Flots, durant l’été 1998.

Le 20/09 arrive Irrésistible, une comédie romantique signée Clémence Madeleine-Perdrillat, scénariste notamment connue pour sa participation à la série En Thérapie. Cette nouvelle série française, en 6 épisodes de 30 minutes, attendue sur Disney+ est portée par Camélia Jordana, Théo Navarro-Mussy, Corentin Fila et Zinedine Soualem, entre autres. Il y est question d’une personne souffrant de stress post-traumatique et d’une histoire d’amour semée d’embûches.

"Irrésistible" la nouvelle série française de Disney avec Camelia Jordana, réalisée par Clémence Madeleine-Perdrillat.

Sacrée meilleure série française à Séries Mania, Sous contrôle arrive sur Arte.tv dès le 28/09 et le 5/10 en linéaire. L’occasion de se confronter à une Léa Drucker déchaînée en ancienne humanitaire devenue ministre des Affaires étrangères, un peu dépassée par les règles de diplomatie élémentaires. Cela vous fait penser au pitch de la série The Diplomat ? Il y a de cela, en plus centré au cœur de l’Elysée. La série va aussi séduire tous les fans de la saga européenne Parlement qui ne demandent pas mieux que de découvrir les coulisses politiques de façon détonante…

Lessons in chemistry, attendue le 13/10 sur AppleTV +. L’histoire se déroule au début des années 1950 et retrace le parcours d’Elizabeth Zott, interprétée par Brie Larson, vue notamment dans Community, dont le rêve de devenir scientifique est mis à mal par la société de l’époque. Renvoyée de son travail, elle accepte un emploi d’animatrice d’émission culinaire et entreprend d’enseigner à ses contemporains bien plus que de banales recettes. La série est adaptée du roman éponyme, de la journaliste et autrice scientifique Bonnie Garmus, acclamé par la critique et vendu dans 35 pays.

Sambre, série de Jean-Xavier de Lestrade pour France TV avec Alix Poisson, Olivier Gourmet et Clémence Poesy, attendue à l’automne. On connaît l’attention que le scénariste et documentariste porte aux questions de société et au respect des victimes. Il y a donc fort à parier que le réalisateur de 3x Manon et Laëtitia adoptera le ton adéquat pour aborder l’affaire du violeur en série qui a sévi pendant trente ans dans la région de la Sambre. Elle sera présentée au Festival de La Rochelle la semaine prochaine.

Toute la lumière que nous ne pouvons voir : Dans cette mini-série inspirée du célèbre prix Pulitzer écrit par Anthony Doerr, les destins d’une Française aveugle (Aria Mia Loberti) et d’un jeune soldat allemand (Louis Hofmann vu dans la série Dark) se croisent pendant la Seconde Guerre mondiale. Un projet porté par le réalisateur Shawn Levy (Stranger Things) et le scénariste Steven Knight (Peaky Blinders), avec les comédiens Hugh Laurie (Dr House) et Mark Ruffalo (Avengers). La série sera proposée sur Netflix (USA) le 2/11 et dans la foulée en Europe.

Icon of french cinéma, de Judith Godrèche sur Arte cet automne. Présentée ce week-end en avant-première au Festival de Deauville, la série écrite, jouée et réalisée par Judith Godrèche plonge une plongée mi-loufoque, mi-poignante dans sa vie de femme, de mère et de comédienne. Un savant mélange d’humour et de désillusions égrené au fil d’un parcours en six volets (de trente minutes) à la fois étonnants et très touchants. Avec la formidable Liz Kingsman dans le rôle de son agent.

"Icon of french cinema" la série jouée et réalisée par Judith Godrèche, produite par Arte, a été présentée en avant-première au Festival du cinéma américain de Deauville.

Master Crimes, une mini-série en six épisodes réalisée par Marwen Abdallah, attendue à l'automne sur TF1, mariant policier et psychologie, avec Muriel Robin dans le rôle d’une professeure de psycho-criminologie, par ailleurs écrivaine. La comédienne y partage l’affiche avec Anne Le Nen et Victor Meutelet.

Tout va bien de Camille de Castelnau. Attendue à l’automne sur Disney+, la série en huit épisodes affiche un casting quatre étoiles : Virginie Efira, Sara Giraudeau, Nicole Garcia, Aliocha Schneider, Bernard Le Coq, Yannik Landrein, Eduardo Noriega, Mehdi Nebbou… Produite par le scénariste et producteur Eric Rochant (Le Bureau des légendes), qui en réalise les deux premiers épisodes, elle évoque le quotidien d’une famille touchée par la maladie.