"Squid Game: The Challenge" verra 456 participants du monde entier s'affronter à travers divers défis basés sur le jeu télévisé coréen de la série scénarisée, ainsi qu'en présentant de nouveaux jeux.

Un seul gagnant remportera le prix en espèces de 4,56 millions de dollars.

"Même si la version téléréalité de Squid Game n'est pas une question de vie ou de mort, il y a encore beaucoup de choses en jeu", peut-on lire dans la description de l'émission. "456 joueurs s'affronteront pour remporter 4,56 millions de dollars, le plus gros prix en espèces de l'histoire de la téléréalité. À travers une série de jeux, chaque joueur sera poussé dans ses retranchements et contraint de se demander jusqu’où il ira pour gagner, avec des alliances opportunistes, des stratégies acharnées et des trahisons opportunes à suivre."

Cependant, la série a déjà fait l'objet de controverses après que les concurrents ont eu besoin d'une assistance médicale pendant le tournage, qui a eu lieu au Royaume-Uni. Variety rapportait à l'époque qu'un certain nombre de candidats – qui n'étaient pas payés pour leur participation à la série – s'étaient effondrés sur le tournage à cause d'une combinaison de froid et de fatigue.

En effet, en raison notamment de l’absence de chauffage dans les studios lors d’une partie de "1, 2, 3 soleils" et après être resté plusieurs minutes sans bouger par des températures négatives, l’un des candidats a été évacué du tournage en civière.

"Tous les concurrents ont été préparés par la production à jouer dans des conditions froides. Toutes les précautions ont été prises pour s’assurer que le jeu se déroule en toute sécurité", avait répondu Netflix.

Le géant du streaming a confirmé que l'émission sera diffusée le 22 novembre.