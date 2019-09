"Un jour je serai le meilleur Dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur. Et gagner les défis." Ce générique, beaucoup le chanteront spontanément après avoir lu ces quelques phrases. Et pour cause : les aventures de Sacha et de son meilleur ami Pikachu ont bercé plusieurs générations d'enfants à travers le monde.

Eh bien sachez que même si vous avez arrêté de suivre ce dessin animé, les épisodes, eux, ont continué de défiler. Au Japon, cette série en est d'ailleurs à la saison 22. Et un événement de taille a eu lieu lors de l'avant-dernier épisode de la saison diffusé ce dimanche 15 septembre au pays du Soleil levant : Sacha a enfin gagné sa première Ligue Pokémon! Un exploit quand on sait qu'il lui aura quand même fallu plus de 1000 épisodes pour y parvenir. Quoi qu'il en soit, il a pu soulever une coupe, celle de la Ligue d'Alola.

Comme l'illustre parfaitement le compte Twitter Pokémon Trash, Sacha a beau être le héros de l'histoire, il a enchaîné les mauvaises performances aux différentes Ligues.

Mentionnons toutefois, comme l'indique CNews, que Sacha avait quand même gagné la Ligue Orange, mais "celle-ci n'était pas considérée comme une vraie ligue étant donné qu'elle n'était pas présente dans les jeux vidéos".

Que va devenir Sacha maintenant qu'il a réalisé son rêve? Personne ne le sait. Un nouveau dessin animé est annoncé mais peu de détails ont filtré. En attendant, laissons ce dresseur profiter de son succès !