C’était en effet le 10 septembre 1990, sur la chaîne américaine NBC, que tout a débuté. Une série qui a propulsé Will Smith (alias… Will Smith) mais aussi Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Joseph Marcell (Geoffrey), Janet Hubert (tante Vivian 1), Daphne Maxwell Reid (tante Vivian 2), Alfonso Ribeiro (Carlton) et Jeff Townes (Jazzy) au rang de stars du petit écran. Et quoi de mieux que de se retrouver dans… la salle à manger de la famille Banks pour fêter ça !