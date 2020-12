Après la révélation des premières images de la série House of the Dragon, spin-off/préquel en dix épisodes de la saga de HBO Game of Thrones, la chaîne CBS a dévoilé la première bande-annonce de Clarice . Presque 30 ans après l’énorme succès du thriller policier Le Silence des agneaux, cet univers va renaître en série sous ce titre. Ce feuilleton, dont la sortie est prévue pour février aux États-Unis, fera évoluer l’agent du FBI en 1993, soit un an après sa rencontre avec le cannibale Hannibal Lecter.

Après Jodie Foster (en 1991 dans Le Silence des agneaux de Jonathan Demme) et Julianne Moore (en 2001 dans Hannibal de Ridley Scott), c’est Rebecca Breeds qui incarnera la jeune analyste des romans de Thomas Harris. L’actrice australienne de 33 ans est principalement connue pour ses rôles dans les séries Blue Water High : Surf Academy, Summer Bay et quelques épisodes de Pretty Little Liars.