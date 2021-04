Qu'elle soit diffusée en décembre 2021 comme l'espèrent ses producteurs ou plus tard, en raison des retards engendrés par la pandémie de covid-19, la série Le Seigneur des anneaux fera, à coup sûr, figure d'événement susceptible d'éclipser n'importe quelle autre production. Il faut dire qu'Amazon Prime s'est donné d'immenses moyens pour cela.

Après avoir acheté les droits d'adaptation pour 250 millions de dollars, d'après The Hollywood Reporter (qui cite un ministre néo-zélandais), la plateforme de streaming va dépenser la bagatelle de 465 millions de dollars rien que pour la première saison. Pour un nombre d'épisodes non précisé. Cela n'a jamais été confirmé officiellement, mais cette première saison pourrait comporter 20 épisodes. Si on ajoute 50 millions de dollars de frais d'adaptatiuon par saison, on arriverait à un total de 25,75 millions de dollars par épisode. Un montant supérieur au record précédent, détenu par les séries Marvel, avec une moyenne de 25 millions de dollars par numéro. A titre de comparaison, chaque volet de Game of Thrones, lors de la huitième saison, atteignait la somme, considérée comme pharaonique en 2019, de 15 millions de dollars. Et une saison des séries Marvel reviendrait, au total, à 150 millions de dollars.

Déjà annoncée comme la série la plus chère de tous les temps, la saga tirée de l’œuvre de Tolkien devrait donc logiquement exploser son budget d'un milliard de dollars pour les cinq saisons. A ce tarif-là, il y a tout intérêt à ce que le succès soit au rendez-vous.

Même si elle est scrutée de près par la Tolkien Estate, l’histoire sera totalement inédite. Elle se déroulera en l’an 3441 du Deuxième âge de la Terre du Milieu. Elle ne tournera donc pas autour de la jeunesse d’Aragorn, comme certains l’espéraient, mais bien au moment de la guerre que mènent les hommes et les Elfes contre Sauron, encore détenteur de l’anneau unique. Reste à savoir quand on pourra exactement la découvrir sur Amazon Prime.

Voici le top 15 des séries les plus chères par épisode

1) Le Seigneur des anneaux: 25,75 millions de dollars;

2) Les séries Marvel (Wandavision, The Falcon and the Winter Soldier) sur Disney+: 25 millions de dollars;

3) The Pacific: 20 millions de dollars;

4) Game of Thrones: 15 millions de dollars;

4) The Mandalorian: 15 millions de dollars;

4) See: 15 millions de dollars;

4) The Morniong Show: 15 millions de dollars;

8) The Crown: 13 millions de dollars;

8) Urgences: 13 millions de dollars;

10) Band of Brothers: 12,5 millions de dollars;

11) Friends: 10 millions de dollars;

11) The Get Down: 10 millions de dollars;

11) Rome: 10 millions de dollars;

14) Westworld: 9 millions de dollars;

15) Deadwood: 4,5 millions de dollars.