Ce n'est pas un tapis rouge mais un tapis bleu qui attendaient les stars du petit écran ce vendredi à la 61e édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo. En début de soirée, les invités de l'événement monégasque, qui se tient du 17 au 21 juin, se sont succédés devant les photographes avant la cérémonie d'ouverture présentée par Amandine Petit, Miss France 2021, et l'humoriste Eric Antoine.

Les stars américaines qui avaient déserté l'événement l'année dernière en raison de la pandémie sont bel(les) et bien de retour. Acteurs principaux de "Last Light", série présentée en avant-première lors de la cérémonie d'ouverture, Matthew Fox et Joanne Froggatt ont pris la pose aux côtés d'Albert de Monaco et de sa femme, Charlène. L'ex-star de "Lost", qui s'est fait discret des écrans pendant sept longues années, est réapparu grisonnant et amaigri mais avec le sourire aux lèvres en compagnie de l'actrice de Downton Abbey.

© AFP

© AFP

De grosses pointures du cinéma comme Jean Reno, venu présenter "A private Affair" et "Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites", ou encore Danny Glover ("L'arme fatale") étaient également de la partie. Tout comme d'anciens présidents de jury comme Jason Priestley ("Beverly Hills 90201") et Jane Seymour ("Dr Quinn, femme médecin"). L'ancienne star d' "Alerte à Malibu", David Hasselhoff est, lui, venu présenter "Ze Network", une nouvelle série dans laquelle il incarne son propre rôle.

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

Résidant à Monaco, Adriana Karembeu, arrivée dans une magnifique tenue noire, fait, de son côté, partie du jury fiction de cette édition présidé par Neal McDonough ("Suits", "Desperate Housewives").

© AFP

Enfin, parmi les apparitions remarquées, on note celle des acteurs des feuilletons français "Demain nous appartient", "Plus belle la vie", "Ici tout commence" et "Un si grand soleil". Très attendus par le public, ils ont mis de l'ambiance sur le tapis rouge en posant en groupe devant l'objectif.