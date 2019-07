Le service de diffusion en streaming a été pointé du doigt par une ONG luttant contre le tabagisme.

Plusieurs séries Netflix ont été épinglées par Truth Initiative pour leur trop grande propension à montrer des images liées à la consommation de tabac. Selon le rapport de l'ONG, 100% des épisodes des deux premières saisons de "Stranger Things", par exemple, comportent des scènes de ce genre. D'autres séries populaires parmi les jeunes utilisateurs présentent également une augmentation d'images de cigarettes ou de personnes en train de fumer dans les saisons les plus récentes: "House of Cards", "Unbreakable Kimmy Schmidt", "Orange is the New Black", ...

Le président de Truth Initiative, Robin Koval, a tenu à s'exprimer sur ces résultats dans un interview accordé à Variety: "Nous assistons à une réémergence perverse de l'imagerie de la consommation de tabac sur les écrans qui vise à embellir et à normaliser une addiction mortelle et à attirer les jeunes entre les mains de l'industrie du tabac".

Le résultat est accablant pour le géant américain qui a donc décidé de prendre le taureau par les cornes et qui a pris les mesures adéquates afin de corriger le tir:

"Netflix supporte grandement l'expression artistique. Cependant, nous reconnaissons que fumer est dangereux pour la santé et que la représentation positive du tabac peut influencer le jeune public", a réagi l'un des porte-paroles de la plateforme de streaming. "(Par conséquent) Toutes les nouvelles séries déconseillées aux moins de 14 ans et tous les films déconseillés aux moins de 13 ans, excluront l'usage de cigarettes et de cigarettes électroniques sauf pour des raisons historiques ou factuelles. Il en va de même pour les projets destinés a un public plus averti à moins que cela ne soit essentiel à la vision créative de l'artiste ou parce que cela défini un personnage pour des raisons culturelles ou historiques".