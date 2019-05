L’actrice Peggy Lipton, connue pour son rôle dans la série Twin Peaks, est décédée à l’âge de 72 ans.

Ses deux filles, les comédiennes Kidada et Rashida Jones, lui ont rendu un hommage poignant. "Nous avons le cœur brisé aujourd’hui : notre maman adorée est morte d’un cancer, écrivent les filles de Quincy Jones (mari de Peggy Lipton, vue aussi dans Ma sorcière bien-aimée, The Alfred Hitchcock Hour ou encore la série Mod Squad). Elle était accompagnée et entourée de ses filles et nièces lors de ses derniers instants. Nous chérissons tous les moments que nous avons passés à ses côtés."