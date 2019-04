Une seule année sépare la huitième et la neuvième saison de Clem. Ses personnages ont cependant tous vieilli de six ans. Pour son retour sur le petit écran, la série à succès a voulu épater ses fidèles téléspectateurs en les transportant dans le futur. Alors qu’elle filait le parfait amour avec Baptiste, Clem Boissier est victime d’un grave accident de voiture qui la plonge dans le coma. Quand elle se réveille, six ans plus tard, la jeune femme doit faire face à un monde qui a continué d’évoluer sans elle. Ses enfants ont grandi. Emma a désormais 9 ans et Valentin, âgé de 15 ans, est en pleine crise d’adolescence. Lorsqu’elle se réveille, Clem ne trouve pas non plus sa mère, Caroline, à son chevet. Mais, que s’est-il passé pendant ces six longues années ?

Interrogé par nos soins, Agustin Galiana, toujours fidèle à la série sous les traits d’Adrián Muñoz, nous informe davantage sur cette neuvième saison qui sera diffusée à partir du 2 mai prochain sur La Une. "C’est une saison particulière parce qu’elle (...)