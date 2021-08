L'acteur aimerait qu'on donne à Alex Bertrand "plus d'engagement face à ses responsabilités".

Depuis quatre ans, Alexandre Brasseur incarne Alex Bertrand dans Demain nous appartient. Un rôle récurrent qui a définitivement rapproché l’acteur français, fils de l’immense et regretté Claude Brasseur, des téléspectateurs. Ces derniers mois, son personnage et celui d’Ingrid Chauvin, Chloé, la mère de ses trois enfants, ont traversé une période trouble qui s’est finalement soldée par une séparation. Une épreuve un peu trop balayée par les scénaristes, explique le comédien de 50 ans dans les colonnes d’Allociné. "Je ne pensais pas qu’on irait jusque-là dans une séparation. Et qu’on la traite aussi peu."

Présent au Festival de Télévision de Monte-Carlo, en juin dernier, Alexandre Brasseur regrettait également que son personnage ne soit pas présent pour son dernier enfant, né il y a peu. "En récupérant une entreprise familiale, Alex s’est un peu posé parce qu’à l’époque, il était un peu flottant, professionnellement parlant. À ce niveau-là, je trouve qu’il a bien évolué. C’est également un super père mais, pour le coup, il ne s’occupe pas de son bébé. Je trouve ça un peu dommage. Selon moi, il faudrait qu’on se penche plus sur le sujet et, à mon sens, qu’on donne à Alex un poil plus d’engagement face à ses responsabilités", explique-t-il.