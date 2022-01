Après le succès de Squid Game, tous les yeux sont tournés vers la Corée du Sud et sa production à la chaîne de séries souvent gores. Depuis fin janvier dernier, toute l’attention est ainsi portée sur All of Us Are Dead, une nouvelle fiction sud-coréenne qui se classe déjà en tête du classement Netflix dans pas moins de vingt-cinq pays à travers le monde, parmi eux la Belgique.

Adaptée de la bande dessinée digitale (“webtoon”) Now at Our School, celle-ci y relate, un peu à la façon de The Walking Dead, la vie de lycéens huppés perturbée par l’arrivée de zombies qui dévastent tout sur leur passage. Ultra-violente, la série n’est toutefois pas accessible aux abonnés de moins de 16 ans. Connaîtra-t-elle autant de succès que Squid Game, série phare de l’année 2021? Affaire à suivre...