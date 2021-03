Aprèsou encore(pour ne citer qu'elles...), une autre série phare des années 90 va connaître son reboot. D'aprèsdevrait bientôt renaître de ses cendres sous la forme d'une mini-série. Et, cerise sur le gâteau, Calista Flockhart se reglisser, pour l'occasion, dans le costume d'Ally McBeal, avocate passionnée et un peu loufoque, personnage qu'elle a incarné pendant cinq saisons. Bien qu'elle s'est faite plus discrète, l'actrice et femme d'Harrison Ford n'a jamais vraiment quitté le petit écran depuis l'arrêt d'. Depuis six ans, elle est d'ailleurs la star du la série fantastique

Derrière la caméra, même chose: on prend les mêmes et on continue. Enfin, à quelques détails près... Créateur de la série, David E.Kelley, cèderait cette fois-ci les manettes à une femme. C'est en tout cas ce qu'il avait laissé entendre dans les colonnes de The Hollywood Reporter, il y a deux ans. "Je suis ouvert à l’idée de refaire Ally McBeal, mais je ne pense pas que ce soit nécessairement à moi de l’écrire. Si ça devait être fait, je pense qu’il faudrait que ce soit une femme qui s’en charge", avait déclaré l'homme qui continuera toutefois à porter la série en tant que producteur délégué. Depuis l'arrêt d'Ally McBeal, en 2002, ce dernier n'a pas chômé. On lui doit d'autres séries telles que Big Little Lies (pour laquelle il a réussi à réunir Reese Witherspoon, Nicole Kidman et Shailene Woodley), Mr Mercedes ou encore The Undoing.

Ce retour est l'occasion de (re)plonger dans les anciennes aventures d'Ally McBeal (dont toutes les saisons sont disponibles sur Amazon Prime Video) et d'y découvrir que de nombreux acteurs, aujourd'hui bien connus du petit écran, y ont fait leurs débuts ou on y été révélés. On pense à Greg Germann, interprète du Dr. Korakic dans Grey's Anatomy, à Jane Krakowski, actrice phare d'Unbreakable Kimmy Schmidt ou encore à Lucy Liu, connue pour avoir joué dans Charlie et ses drôles de dames mais aussi dans Kill Bill. Plusieurs vedettes y ont également fait une apparition de façon exceptionnelle. Parmi elles, Jon Bon Jovi, Heather Locklear, Sting, Bruce Willis ou encore Mariah Carey.

Pour l'instant, aucun diffuseur et aucune date de diffusion n'ont été évoqués.