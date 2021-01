Lord of the Rings, c'est assurément la série la plus attendue en 2021, au mois de décembre si la pandémie de coronavirus ne vient pas une nouvelle fois gâcher tous les plans. Mais jusqu'à présent, à part une partie du casting et l'époque à laquelle devait se dérouler l'aventure, peu de choses avaient filtré. Amazon, qui va débourser un milliard de dollars pour la saga la plus chère de tous les temps, vient de lever un coin du voile en transmettant un premier script sur le site theonering.net.

"La série à venir d'Amazon Studio présente pour la première fois à l'écran les légendes héroïques du fameux Deuxième Âge de l'histoire de la Terre du Milieu, peut-on y lire. Ce drame épique se déroule des milliers d'années avant les événements décrits par J.R.R. Tokien dans Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux et transportera les spectateurs à l'époque où les grands pouvoirs ont été forgés, les royaumes ont connu la gloire et sont tombés en ruine, les héros improbables ont été éprouvés, l'espoir a été suspendu au plus mince des fils et le plus grand "vilain" qui a jamais surgi de la plume de Tolkien a menacé d'engloutir tout le monde dans les ténèbres.Commençant à une époque de paix relative, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu'ils affrontent la réémergence tant redoutée du Mal sur la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux, aux forêts majestueuses de la capitale des Elfes du Lindon, à l'île royaume à couper le souffle de Númenor, aux confins de la carte, ces royaumes et personnages façonneront des héritages qui perdureront longtemps après leur fin."

On est assez curieux de savoir quels sont les "héros improbables" ainsi que les personnages connus amenés à nous faire rêver à la fin de l'année.