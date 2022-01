Plus que jamais, les plateformes regorgent de bonnes nouvelles séries en février. Voici celles à ne pas rater.

Le mois de la Chandeleur, du Carnaval et de la Saint Valentin démarre fort avec Pam&Tommy, le 2 février sur Disney +. La série de huit épisodes revient sur l’histoire d’amour tumultueuse de Pamela Anderson et de son époux de l’époque, Tommy Lee, batteur du groupe de hard rock Mötley Crüe, et en particulier sur les dessous du scandale de la sextape du couple. Choisie pour interprèter l’ancienne star d’Alerte à Malibu, Lily James (Mamma Mia ! Here We Go Again) parle là du “plus grand défi d’acteur de sa vie”. “Je me suis sentie vivante et j’ai adoré ça”, confie-t-elle à The Sun avant d’ajouter à quel point les scènes de sexe étaient importantes dans la série. “[…] elles devaient être essentielles au scénario et à la progression de leur relation et à l’analyse de ce qui s’est passé”.

À mi-chemin entre la fiction et une émission de divertissement, Murderville fait son entrée sur Netflix, le 3 février. Ce véritable ovni du petit écran suivra les enquêtes de Terry Seattle (Will Arnett), un détective dont le coéquipier changera à chaque épisode. Ce dernier sera successivement interprété par différentes stars, telles que l’animateur Conan O’Brien ou encore Sharon Stone. Sans scénario, elles devront improviser pendant toute la durée de l’épisode et désigner le tueur du crime commis.

(...)