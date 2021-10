Il est enfin là ! De longs mois après l'annonce du retour de, le trailer de la suite des aventures de Carrie Bradshaw et ses amies, intitulée, est enfin sorti. Et rien qu'aux premières notes du générique, on ressent à la fois de la nostalgie et de l'excitation.

Dans cette vidéo de 30 secondes, Sarah Jessica Parker prend la parole et nous emmène dans les coulisses du come-back. On l'y retrouve aux côtés de Kristin Davis et Cynthia Nixon, interprètes respectives de Charlotte York-Goldenblatt et Miranda Hobbes. Vêtues d'une robe, de talons et d'un sac dernier cri, les trois amies se promènent comme à l'époque dans les rues new-yorkaises, des années de plus au compteur toutefois.

Le trailer d'And Just Like That s'accompagne d'une date de sortie (approximative). La série arrivera dans le courant du mois de décembre sur HBO Max, annonce la plateforme. Une sorte de gros cadeau de fin d'année qu'on a hâte de déballer !