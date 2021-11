Cela fait maintenant six ans que Rebecca a quitté la police. En dépression, l’ex-capitaine passe son temps à traîner dans sa maison, vide, et à tenter de sous-tirer des explications à Julien, son mari, qui s’est éloigné au même titre que ses enfants. La visite d’un ancien collègue va toutefois lui donner envie de reprendre le chemin du boulot. Celui-ci lui fait part d’une série de meurtres survenus il y a peu. Très vite, Rebecca fait le rapprochement avec une enquête de l’époque et un tueur qu’elle n’avait malheureusement pas pu arrêter.

De retour à la Criminelle, Rebecca reprend son poste de capitaine mais ses fréquentes pertes de mémoire l’empêchent de mener à bien son enquête. Surtout lorsqu’elle apprend que l’une des victimes du serial killer n’est autre que la maîtresse de son mari dont elle seule connaît l’emplacement du cadavre. Rebecca est-elle impliquée dans cette histoire de meurtre ? Souffrant d’amnésie dissociative, elle est victime de trous de mémoire. Pour découvrir le fin mot de l’histoire, elle devra regarder dans le rétroviseur et fouiller dans son passé afin de vaincre ses nombreux démons…

Adaptée de la série policière britannique Marcella, Rebecca suit les aventures d’une flic pas comme les autres. Ses huit épisodes sortent des sentiers battus et donnent un peu de peps au genre policier qui inonde le petit écran depuis plusieurs années. "J’aime que Rebecca ne soit pas une héroïne ordinaire. Elle est immorale et assez antipathique. Avant, les personnages féminins étaient des faire-valoir, des mères courage ou des femmes absolument parfaites qui n’existent pas dans la vraie vie", explique Anne Marivin, interprète de Rebecca, à TF1 (chaîne sur laquelle la série est diffusée à partir du 18 novembre). Selon la comédienne, les mentalités commencent enfin à se décloisonner. "Depuis quelques années, on aborde enfin le fait que la maternité n’est pas instinctive ou innée et qu’il y a autant de mères que d’enfants. Cela me touche car j’exerce un métier par passion et que je ne suis pas toujours totalement disponible pour mes enfants. Jongler avec toutes ces problématiques est compliqué. Il faut l’accepter, être plus douce avec soi-même et arrêter de nourrir cette culpabilité de ‘mauvaise mère’", dit-elle. "Avoir des héroïnes qui n’en sont plus culpabilise beaucoup moins les femmes. C’est une avancée de proposer à la télévision ou au cinéma une autre image du schéma familial. Personne n’est dans la perfection, ça n’existe pas."

Elle donne la réplique à Benjamin Biolay

Dans le rôle du mari de Rebecca, on retrouve Benjamin Biolay, un acteur à qui Anne Marivin ne pensait pas donner la réplique dans ce style de série. "J’étais hyper heureuse de lui donner la réplique car c’est assez inattendu d’avoir Benjamin dans ce genre de projet", dit-elle. "Habitué à la solitude dans sa création musicale, il adore le collectif. Tout de suite, nous avons partagé la même vision de ce couple et les mêmes références pour les scènes de violence, de manipulation et de perversité entre eux."

