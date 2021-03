Pour Anthony Mackie et Sebastian Stan, enfiler le costume du super-héros Falcon ou du moins super-recommandable Soldat de l’Hiver est presque devenu aussi banal que se préparer une tasse de café le matin. Depuis sept ans pour le premier, dix ans pour le second, ils vivent avec Sam Wilson et Bucky Barnes au gré des films Marvel.

Mais lorsque Kevin Feige leur a demandé de reprendre leur rôle dans la série The Falcon and the Winter Soldier , ils ont quand même été surpris.

"Depuis dix ans, j’évolue avec ce personnage, mais là, j’étais un peu paniqué " , explique Sebastian Stan. "Nous l’avons créé d’une certaine manière, et je m’étais habitué à la tonalité des films. Mais qu’est devenu cet homme-là dans la série ? C’est à la fois effrayant et excitant de zoomer sur sa quête d’identité, d’accepter vraiment son passé et, en quelque sorte se rééduquer pour s’adapter dans le monde actuel. Les idéaux et les principes sur lesquels il se reposait ne le servent peut-être plus vraiment de la même manière désormais. Cela remet beaucoup de choses en cause."