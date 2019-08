Un nouveau palier vient d’être franchi dans la guerre que se livrent les plateformes de streaming encore virtuelles pour la plupart (Disney + débarque le 12 novembre, Apple TV + devrait la devancer mondialement et HBO Max suivra en 2020). Histoire de ne pas rester à la traîne d’une concurrence qui ne cesse de sortir son chéquier pour débaucher les showrunners les plus cotés du moment ou produire de nouvelles séries, Apple a débloqué six milliards $ pour fournir des contenus originaux.

C’est certes très en dessous des 14 milliards mis sur la table par Netflix, mais largement suffisant pour s’offrir un nouveau record de dépenses. Selon le Financial Times, la firme de Tim Cook va dépenser 150 millions de dollars pour la première saison de The Morning Show. Soit 15 millions par épisode, très largement au-dessus du record de 10 millions de dollars pour chaque volet de la saison 8 de Game of Thrones.

Explication de cette hausse exorbitante des coûts ? The Morning Show présente à l’affiche quelques superstars hollywoodiennes, nettement plus chères que les acteurs de Game of Thrones, pour la plupart inconnus au début de la série. Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell seront en effet les têtes d’affiche de la nouvelle série d’Apple. Du côté de la plateforme de streaming, on y croit tellement que, sans même attendre les réactions du public, une deuxième saison aurait déjà été commandée. À ce tarif-là, c’est assurément un fameux coup de poker.