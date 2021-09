Onze ans après son annulation, NBC a en effet commandé une nouvelle saison.

La nouvelle mouture de la série devrait, tout comme l'originale, tourner autour de la police, qui arrête les criminels, et de la justice qui tente de les condamner.

Dick Wolf, le créateur de la série, sera de la partie pour raconter la suite de son bébé. "C'est un rêve devenu réalité", a-t-il commenté dans un communiqué. Même s'il n'a pas encore confirmé le retour des acteurs de l'époque, Dick Wolf compte en tout cas offrir une fin digne de son nom à la série.

Le succès de New York Police Judiciaire n'a jamais faibli en 20 ans. La série a d'ailleurs inspiré les spin-off New York, unité spéciale et New York, section criminelle. Après 11 ans d'attente, nul doute que les fans seront au rendez-vous.