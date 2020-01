Produit par Sideshow, cette statue taille réelle du Baby Yoda de "The Mandolarian" ne devrait pas tarder à faire un sold-out...

Depuis son intronisation dans la série phare The Mandolarian, qui fait les beaux jours de Disney+ (le service de streaming de Disney arrivera en Belgique cet été), le personnage de Baby Yoda suscite un élan sans précédent. Les mèmes Internet pullulent, les publications mentionnant "Baby Yoda" raflent tout sur les réseaux sociaux (elles ont atteint 2,28 millions d'interactions sur Facebook et Twitter durant les deux premières semaines de diffusion de la série), et la mignonnerie de celuo qui est appelé L'enfant (The Child) dans la série fendille les coeurs les plus durs.

Donc, forcément, lorsque la marque américaine Sideshow, créateur de figurines haut-de-gamme dédiées à l'univers du cinéma et des comics s'empare du personnage issu de l'univers de Star Wars pour en faire une statue "Life Size", et qu'en plus elle la propose à un tarif décent (vu la qualité du travail de Sideshow et le prix moyen de ses gammes de produits), on ne peut s'attendre qu'à un raz-de-marée, un sold-out et une extension du phénomène Baby Yoda.

La statue taille réelle de Baby Yoda en images

Ce Baby Yoda à l'échelle 1:1 (42 centimètres de haut), commercialisé 350 $ donc, devrait être livré à ses premiers clients durant l'été 2020.