De toutes les adaptations des aventures d'Astérix au cinéma, Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre s'impose sans conteste comme la plus réussie, la plus inventive et celle qui respecte le plus, dans toutes ses trouvailles, l'humour de René Goscinny. Depuis, personne n'a réussi à égaler Alain Chabat dans ce registre, avec ou sans potion magique.

Les fans ne peuvent donc que se réjouir de l'information révélée par Le Parisien: le Nul se remet à nouveau au service des Gaulois râleurs à tresses, non pas pour un nouveau long métrage, mais une série animée en 3D pour le compte de Netflix. Une grande première pour lui. "Écrire et réaliser une série d'animation a toujours été un rêve, a-t-il déclaré au quotidien français. Je suis ravi de pouvoir le réaliser avec Astérix dont je suis fan depuis des années ! Cela s'annonce comme une aventure extraordinaire."

Elle sera basée sur Le Combat des chefs, un album réalisé par Uderzo et Goscinny en 1966, dans lequel Panoramix, écrasé par "un tout petit menhir de rien du tout" a perdu la tête et multiplie les expériences pour recréer la potion magique. Cela tombe mal: le très musclé Aplusbégalix, chef gallo-romain totalement sous la coupe de César, défie Abraracourcix en combat singulier, selon les lois en vigueur en Gaule: le vainqueur dirigera les deux villages. Et ça, c'est un danger autrement plus redoutable que les troupes de ce vieux Jules.

Pour les Éditions Albert René, il s'agit d'une opportunité en or pour élargir son public. "Ce projet représente une opportunité unique de faire découvrir ou redécouvrir l'univers d'Astérix à plus de 200 millions d'abonnés Netflix dans plus de 190 pays, et toucher une nouvelle génération de spectateurs !, explique Céleste Surugue, son directeur général. Cela va aussi contribuer à renforcer le rayonnement international de cette figure mythique de la culture populaire française qu'est Astérix."

Avec l'espoir, bien évidemment, d'un impact similaire sur les ventes d'albums à celui de Lupin sur la lecture des romans de Maurice Leblanc.