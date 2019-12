De nombreux comptes Netflix, résiliés par les propriétaires, sont réactivés par des hackers afin d'être vendus sur le darknet, laissant l'ancien propriétaire payer l'abonnement.

Méfiez-vous si vous avez résilié votre abonnement Netflix. En effet, plusieurs internautes se sont aperçus que leur ancien compte Netflix avait été réactivé sans leur accord en voyant sur les relevés bancaires des transactions correspondant au prix de l'abonnement. Mais le pire dans cette histoire, c'est que les internautes expliquent qu'ils n'avaient même pas accès à leur propre compte alors qu'ils étaient débités tous les mois. En fait, les identifiants ont été changés.

Il s'agirait de hackers qui trouvent le moyen de prendre possession de comptes Netflix pour ensuite les revendre sur le darknet. Les pirates revendent ces comptes environ 3 dollars sur Ebay ou autres forums. Soyez donc vigilants si vous avez récemment désactivé votre compte Netflix et vérifiez bien que vos relevés bancaires ne mentionnent pas de transactions avec Netlfix. Il faut prévenir la plateforme le plus vite possible afin que la firme bloque définitivement le compte en question.

Netflix est au courant de l'affaire et un porte-parole a indiqué: "La sécurité des comptes de nos membres est une priorité absolue pour nous et nous travaillons toujours à nous améliorer. Nous utilisons diverses mesures pour protéger nos membres, en avertissant les utilisateurs de changer leur mot de passe lorsqu’une activité suspecte est détectée et en cas de connexion à leur compte sur un nouvel appareil. Si un membre remarque une activité inhabituelle sur son compte, ils devraient nous contacter immédiatement."