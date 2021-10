Avec plus de 11 millions de téléspectateurs,a été le gros carton de l'année 2021 sur TF1 mais aussi de manière général. Ces chiffres font, en effet, d'elle la série la plus regardée à la télévision depuis les nouvelles mesures d'audience instaurées dans les années 90. Historique donc.

Le moteur de son succès? Le personnage de Morgane Alvaro, une femme de ménage au QI exceptionnel brillamment interprétée par Audrey Fleurot. “Il y a quelque chose de cathartique dans ce personnage par rapport à la société d’aujourd’hui. Cette fille est HPI mais réagit comme un enfant de 5 ans. C’est une superhéroïne du quotidien et les gens s’y sont attachés”, expliquait la comédienne, en juin dernier, au Festival de Télévision de Monte-Carlo. “C’est la première fois que je me suis autant préparée en amont pour un rôle. Il y a eu un gros travail d’écriture et j’ai participé aux dialogues. Être aussi préparée m’a donné la possibilité de faire de l’improvisation. Sur le tournage, j’essayais de garder cet état de connerie permanente pour trouver des choses à dire dans l’instant.”

Face à ce succès, TF1 n'a pas attendu longtemps avant de commander une deuxième saison de HPI. Plusieurs scénaristes et quatre réalisateurs ont collaboré à l'élaboration des huit nouveaux épisodes de 52 minutes qui sont tournés, depuis le 18 octobre, dans les Hauts-de-France, et dont la diffusion est prévue pour 2022 sur TF1.

Le retour de la série est évidemment attendu avec impatience par les téléspectateurs qui se demandent comment vont évoluer les aventures de la femme de ménage excentrique. Selon les premières informations, celle-ci continuera à venir en aide au commandant Karadec sur plusieurs affaires criminelles déroulées au centre commercial où Morgane fait son shopping, dans un club de strip-tease, dans une cour d'assise ou encore dans une exploitation agricole. Les faits et gestes de Morgane seront toutefois passés au crible par Roxane Ascher, une enquêtrice chargée d'évaluer la plus value de Morgane dans l'équipe. Ce nouveau personnage sera incarné par Clotilde Hesme, comédienne vue dans Lupin ou encore dans Chocolat.