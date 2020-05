Sur base des recherches sur Internet au cours des douze derniers mois, The Child est le perosnnage le plus populaire de la saga Star Wars, devant le Mandalorien et Dark Vador.

Voici quelques jours, en officialisant son passage derrière la caméra pour la série de Disney + The Mandalorian, Robert Rodriguez qualifiait Baby Yoda de "plus grande star de l'univers". © Twitter

Il n'avait pas tort. Selon une enquête menée par SEMRush sur base des recherches sur Internet lors des douze derniers mois, The Child (c'est son nom officiel, tant que son identité n'a pas été révélée) se révèle très largement plus populaire que n'importe quel personnage de la saga Star Wars. Selon cette étude, 56,4 millions de personnes ont tenté d'en savoir plus sur le bébé verdâtre de 50 ans capable de soulever une espèce de faire planer un rhinocéros géant furieux avant de s'endormir dans son berceau en lévitation. Le chasseur de prime qui l'accompagne, le Mandalorien, doit se contenter de 30 millions d'aficionados. Le plus emblématique des méchants de la "galaxie lointaine, très lointaine", Dark Vador, doit se contenter de la moins bonne place sur le podium, avec 89 250 recherches mensuelles, soit 10 719 000 sur l'année.

Intouchable, Baby Yoda aurait pu l'être encore bien plus si l'on en croit les déclarations du showrunner de The Mandalorian, Jon Favreau. Dans une interview à Vanity Fair, il confie en effet avoir "enlaidi" Baby Yoda, "trop mignon" à son goût dans les premières esquisses. "Tous les dessins originaux étaient vraiment très mignons. Même chose pour le merchandising: on essayait tout le temps d'adoucir ses côtés plus rugueux. Nous avons donc cherché comment enlaidir toutes ses différentes caractéristiques individuelles."

Cela paraît assez difficile à croire, vu le résultat, pour le moins craquant. Mais Jon Favreau insiste. "Nous voulions êtres certains que The Child n'allait pas juste devenir un effet comique. C'était un des principes établis par George Lucas pour Star Wars: peu importe à quel point les personnages sont fantastiques, peu importe à quel point ils peuvent paraître bizarres, les personnages doivent toujours être traités comme des citoyens normaux de leur monde."

On serait curieux de voir ces fameux croquis originaux. Mais aussi de mieux connaître le parcours du petit mangeur de grenouilles, ainsi que ses liens avec Yoda. Bref, on attend la saison 2 de The Mandalorian avec impatience.

En attendant, voici comment se compose le top 10 de la popularité Star Wars:

1. Baby Yoda2. Le Mandalorien3. Dark Vador4. Yoda5. Kylo Ren6. Chewbacca7. Anakin Skywalker8. Boba Fett9. Luke Skywalker10. Jabba the Hutt

Pas de trace de la princesse Leia ou de Han Solo dans ce top 10 plutôt surprenant.