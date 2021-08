Grogu, alias Baby Yoda, tiendra-t-il encore un rôle important dans la troisième saison de The Mandalorian ? Vu la manière dont la précédente s’est achevée, la question hante logiquement l’esprit de nombreux fans. Et même s’il n’y répond pas directement, Giancarlo Esposito, l’interprète de Moff Gideon, a apporté des éclaircissements sur les réseaux sociaux.

“J’adore ce Baby Yoda. Je vais récupérer cet enfant, mais c’est pour une raison très différente que ce que beaucoup de personnes imaginent. Cet enfant a des pouvoirs magiques, il a 50 ans et il peut voir le futur. Nous voulons que tout le monde apprenne un jour ou l’autre dans cette série que cet enfant pourrait sauver notre univers.”

Et cela pourrait survenir plus vite qu’on ne le pense. Carl Weathers, l’incarnation de Greef Carga, a en effet vendu la mèche. “Nous allons commencer le tournage d’une nouvelle saison de The Mandalorian le mois prochain. Oui et je peux être devant la caméra et à nouveau réaliser.” Comme il faut compter environ un an entre le début des prises de vue et la diffusion, cette troisième saison devrait débarquer sur Disney + fin 2022.