Une nouvelle étoile est née. Et cette fois, Lady Gaga et Bradley Cooper n’y sont pour rien. La folie The Mandaloriani impacte manifestement la magie de Noël, puisque la grande mode, cette année, consiste à remplacer la traditionnelle flèche à la cime des sapins par Baby Yoda. Grogu est devenu la nouvelle star de clichés des fêtes sur les réseaux sociaux : on ne voit plus que lui, tenant une boule, avec un serre-tête de renne ou avec un pull de Noël bien moche, comme il se doit.

Pourvu que la Force soit avec lui pour rester ainsi en équilibre au moins jusqu’aux réveillons.