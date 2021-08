Line in the sand (Be Series - le samedi à 20h30 à partir du 4 septembre): série israélienne de 8 épisodes qui suit les aventures d'Alon, un inspecteur reconnu qui est muté dans sa ville natale de Tel Aviv. Il découvre toutefois qu'une organisation criminelle règne sur la ville et que plusieurs de ses collègues sont corrompus. Un thriller de qualité et haletant.

The Bite (Be Series - le samedi à 20h30 à partir du 24 septembre): Depuis plus d'un an, le coronavirus a changé notre vie et nos habitudes. Pas étonnant donc que plusieurs séries s'emparent du sujet. C'est le cas de cette nouvelle comédie signée par les créateurs de The Good Wife et Evil. Celle-ci raconte le quotidien de deux voisines new-yorkaises, Rachel et Lily, pendant la seconde vague de la pandémie. Déjantée à souhait, la série trouve également sa force dans son casting. On y retrouve Audra McDonald, vue notamment dans Private Practice, et Taylor Schilling, star d'Orange is the new Black.

The north water (Be Series - le vendredi à 20h30 à partir du 15 octobre): Retour au XIXe siècle. Ex-chirurgien de l'armée irlandaise, Patrick Sumner se retrouve à lutter pour sa survie à bord d'un baleinier à destination de l'Arctique où il détient le poste de médecin. Adapté du roman éponyme de Ian McGuire, cette mini-série de six épisodes réunit à elle-seule Jack O'Connell (Money Monster), Colin Farrell (True Detective, Bons baisers de Bruges) et Stephen Graham (Pirates des Caraïbes). Une belle brochette qui vaut le détour.

Match (Be1 ) le jeudi à 20h30 à partir du 21 octobre): Imaginez que chaque moment de votre vie soit commenté comme un match de football. C'est le concept plutôt particulier de cette série de 25 épisodes produite par VOO et BeTv. Adaptée d'un format norvégien, celle-ci nous fait vivre les aventures de Rachel, une trentenaire célibataire et sans emploi, à un rythme très sportif grâce à deux commentateurs de choix, Kody Kim (Le Grand Cactus) et Clément Manuel (Ennemi Public).

A chaque rentrée, son lot de nouveautés. Et, à ce propos, Be Tv réserve encore quelques belles pépites à ses abonnés, notamment en ce qui concerne les séries.