Into the Night, emmenée par Pauline Etienne, Laurent Capelluto et Astrid Whettnall, est le programme le plus regardé par les Belges sur la plateforme de streaming pour le moment.

Les séries belges ont le vent en poupe. Ennemi public ou Unité 42 l’ont largement démontré sur la RTBF, et maintenant, c’est au tour du leader mondial des plateformes de streaming de profiter de cet engouement des téléspectateurs pour nos productions.

La toute première série produite par Netflix dans notre pays, Into the Night, réalise un démarrage en trombe. Elle arrive en effet à la première place des programmes les plus regardés dans notre pays sur la plateforme, sans précision du nombre de visions. Une belle réussite pour cette aventure qui mêle thriller, catastrophe et science-fiction. En six épisodes, Into the Night décrit la course folle de quelques passagers d’un avion qui tentent d’échapper aux rayons du soleil, devenus mortels. Seule solution : voyer de telle sorte à toujours rester la nuit. Ce qui n’est pas sans créer quelques tensions. Dans l’espace confiné, les personnalités affirmées et opposées de chacun déclenchent assez rapidement des étincelles.

Même si elle fut tournée en grande partie en Bulgarie, cette saga nocturne aux accents et aux comédiens belges (Pauline Etienne, Laurent Capelluto, Astrid Whettnall,…) a manifestement permis aux abonnés de s’identifier aux protagonistes.

Pour sa première semaine sur les petits écrans, elle a battu des fictions américaines ou même la très populaire Casa de Papel. Impressionnant.

Voici le top 10 des programmes sur Netflix du moment :

1) Into the Night ;

2) Mensonges et trahisons ;

3) Mes premières fois ;

4) Tyler Rake ;

5) All Day and a Night ;

6) Outer Banks ;

7) Séduction haute tension ;

8) Si tu savais… ;

9) La Casa de Papel ;

10) Trois mètres au-dessus du ciel.