Les choses ne s'arrangent pas pour Nicolas Cage. Déjà partenaire d'une truie dans, attendu en salle le 3 novembre prochain, voilà qu'un de ses rôles les plus emblématiques, celui de Benjamin Gates, lui file sous le nez. Dans le cadre d'une nouvelle série destinées à Disney+, directement inspirée de(2004) et de(2007), le rôle principal a en effet été féminisé et confié à la jeune Lisette Alexis.

Une surprise dans la mesure où la comédienne de 22 ans n'a jusqu'à présent tourné qu'une seule série (Total Eclipse) et un film d'horreur non encore présenté en salle, We Need to Do Something.

Dans la nouvelle saga, intitulée National Treasure, elle incarnera une grande rêveuse, Jess Morales, "dont l'esprit brillant et ingénieux aime résoudre des énigmes. Elle a un talent naturel pour les mystères et Jess découvrira sa propre histoire enfouie, ainsi que la vérité sur ses parents et son lien avec un trésor perdu depuis longtemps."

Pas un mot, jusqu'à présent, sur les raisons qui ont poussé le producteur Jerry Bruckheimer à faire du héros une héroïne. Mais cela versera de l'eau au moulin de tous ceux qui pensent que le prochain James Bond devrait être une femme.

Le tournage est prévu pour le début de 2022, sans date de sortie précisée pour l'instant.