. Alors que la sixième saison de Better Call Saul sera diffusée à partir du 18 avril sur Netflix, les créateurs viennent de répondre à la question que tout le monde se posait depuis le début de la série. Spin-off du déjà mythique Breaking Bad, Better Call Saul, qui suit l'ascension de l'avocat Jimmy McGill alias Saul Goodman, a également réussi à atteindre des sommets en termes de narration et de suspense.

Et cette fois, le doute n'est plus permis. Walter White et Jesse Pinkman, les deux personnages centraux de Breaking Bad, vont bel et bien revenir dans la série. Les révélations ont été faites par Peter Gould, co-créateur de la série, auprès de Variety. "Je ne veux pas spoiler les choses pour le public, mais je dirai que la première question qu'on nous a posée quand on a commencé la série était: 'Est-ce qu'on va voir Walt et Jesse dans la série?' Au lieu d'éluder la question, je vais juste dire: 'oui'", a-t-il expliqué. "Comment, dans quelles circonstances ou quoi que ce soit, vous n’aurez qu’à le découvrir par vous-même mais je dois dire que c’est l’une des nombreuses choses que vous découvrirez cette saison."

Bryan Cranston et Aaron Paul vont donc reprendre du service dans leur rôle le plus mythique. Cela a d'ailleurs été confirmé officiellement sur les réseaux sociaux. Avec un sobre, mais non moins très alléchant "They're coming back" diffusé sur les comptes officiels du show. Après deux ans d'attente, voilà qui risque encore de faire monter la pression auprès des fans de l'univers Breaking Bad...