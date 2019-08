Plus que des personnages, les acteurs de Beverly Hills 90210 ont été, pour plusieurs générations, des compagnons du quotidien. La nouvelle qu’a annoncé Fox, en février dernier, de relancer la série des années 90 après 19 ans d’absence, a donc dû en réjouir plus d’un. Le réseau américain a, en effet, commandé six nouveaux épisodes du feuilleton qui racontait l’arrivée de Brandon et Brenda Walsh, jumeaux issus d’une famille modeste du Minnesota, dans les quartiers luxueux de Beverly Hills, près de Los Angeles. Adolescents, ceux-ci ont dû se faire une place dans leur nouveau lycée et s’attirer la sympathie de leurs camarades de classe. Entre histoires d’amour, d’amitié et drames, leurs aventures ont tenu en haleine le monde entier pendant pas moins de dix saisons.

(...)