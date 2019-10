Le reboot de la série culte Beverly Hills 90210 sera diffusé en exclusivité à partir de ce lundi 4 novembre sur RTL Play.

Après 20 ans d'absence, la série à succès des années 90 revient sur nos petits écrans. Diffusée le 7 août dernier sur la chaîne FOX aux États-Unis, la suite de la série débarque lundi en exclusivité sur RTL play, la plateforme de streaming de RTL-TVI.

Pour marquer le coup, les producteurs et scénaristes de la série d’origine, Mike Chessler et Chris Alberghini (toujours aux commandes), ont décidé de faire appel au casting de l’époque. Tous, ou pratiquement, ont répondu à leur appel et à celui de la FOX. De Jason Priestley (Brandon Walsh) à Jennie Garth (Kelly Taylor), en passant par Ian Ziering (Steve Sanders), Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman), Brian Austin Green (David Silver) et Tori Spelling (Donna Martin).



D’abord hésitante, Shannen Doherty, qui a passé ces dernières années à se battre contre un cancer du sein et pour la cause animale, a finalement accepté d’intégrer à son tour le casting. La bande d’amis parait complète, à l’exception de Luke Perry, alias le "bad boy" Dylan McKay. Celui qui s’était montré partant pour participer au reboot est malheureusement décédé d’un AVC en mars dernier… Un épisode lui rend hommage. En effet, s’ils ont accepté de refaire partie de l’aventure, les acteurs phares de Beverly Hills 90210 ne reprendront toutefois pas leurs personnages d’origine dans cette suite intitulée BH90210. Ils y joueront leurs propres rôles "inspirés par leurs vies et relations réelles", explique FOX. "Des versions exagérées d’eux-mêmes", peut-on lire dans un autre média américain. Pour ce reboot (qui n’en est finalement pas un), les producteurs ont, en effet, décidé de passer à tout autre chose en centrant l’intrigue sur… la façon de relancer Beverly Hills 90210. Rendez-vous donc ce lundi sur RTL Play.