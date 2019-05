Beverly Hills 90210, la série culte des ados dans les années 90, sera de retour cet été. Près de vingt ans après le clap de fin du cycle original, on connaît la date de diffusion du premier des six épisodes du reboot intitulé BH90210. Rendez-vous le 7 août, a fait savoir la chaîne Fox qui en a profité pour diffuser les premières images de ce retour très attendu par les fans. Les 30 secondes de bande annonce dévoilées sur le web montrent les retrouvailles des acteurs de la série. Ils se prennent en selfie, brandissent le scénario du pilote et semblent particulièrement s’amuser de ce qu’ils y découvrent.

Vingt ans après la séparation en 2000, et même si la disparition à 52 ans de Luke Perry, alias Dylan McKay, suite à un AVC doit trotter dans leurs têtes, ils semblent tous prendre beaucoup de plaisir à être à nouveau réunis pour cette aventure qui, contrairement à ce qui avait été initialement annoncé, accueillera aussi Shannen Doherty. En avril dernier pourtant, elle confiait encore ne pas être de la partie.

Gabrielle Carteris, Jennie Garth, Ian Ziering et les autres ont cependant prévenu : il ne faut pas s’attendre à un remake de Beverly Hills version années 90. Ils n’interpréteront pas les personnages fétiches qui ont fait leur succès, les Brandon, Kelly et autres Steve. Chacun sera lui-même dans ce reboot mais dans une version, disent-ils, exagérée de qui ils sont dans la vraie vie. Comprenne qui pourra ou plutôt qui regardera les six épisodes de BH90210 qui seront diffusés à partir du début du mois d’août. Vu l’engouement, il devrait y avoir du monde devant le petit écran.