Il y a un an, la fin de la deuxième saison de 13 Reasons Why en a marqué plus d’un. Tyler Down, un élève de Liberty High, était victime d’un viol par ses camarades de lycée. Une scène choquante et ultra-violente qui n’a pas tardé à faire réagir les internautes.

Brian Yorkey, créateur de la série de Netflix, s’était d’ailleurs exprimé pour justifier le choix de cette scène : "Aussi intense que soit cette scène, et aussi fortes que peuvent être les réactions, c’est incomparable par rapport à la peine que ressentent les personnes qui ont vraiment vécu ça, dit-il. Lorsqu’on parle de choses écœurantes ou difficiles à voir, cela veut souvent dire qu’on les considère comme honteuses. Que l’on préfère ne pas y être confronté. On préfère ne pas en avoir connaissance. C’est pour ça que ces agressions ne sont majoritairement pas signalées. C’est pour cela que les victimes ont du mal à demander de l’aide. Nous pensons qu’en parler est beaucoup mieux que de demeurer silencieux."

La troisième saison de 13 Reasons Why (13 épisodes) est toutefois très attendue par les téléspectateurs. Ce vendredi, Netflix a fait des heureux en diffusant la bande-annonce de cette dernière, annoncée pour le 23 août prochain. On y voit les personnages des précédentes saisons, mais également de nouveaux visages, hantés par leurs secrets. (Attention Spoilers) À la fin de la courte vidéo, tous se retrouvent autour du cercueil de Bryce Walker, violeur d’Hannah Baker, jeune lycéenne s’étant suicidée lors de la première saison de 13 Reasons Why.

Il n’en faut pas plus pour attiser la curiosité des fans de la série à succès qui a fait reparler d’elle, il y a peu, pour avoir été amputée de la scène de suicide de son personnage principal.

Une saison 4 et puis s’en va

Avant même que ce dernier chapitre soit diffusé, Netflix a annoncé que la quatrième et ultime saison de la série était en chantier. Celle-ci clôturera donc l’histoire qui tient en haleine des abonnés de la plateforme depuis mars 2017. À l’heure actuelle, aucune information ne circule encore concernant le contenu de ce dernier rendez-vous.