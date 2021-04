Présente depuis la première saison de la série américaine, l'actrice considère ses partenaires comme des membres de sa famille.

Qu’est-ce que Black-ish et le rôle de Rainbow, que vous jouez depuis la première saison, vous ont apporté personnellement et professionnellement ?

"J’adore Rainbow, son intelligence et la façon dont elle aime sa famille. Ce rôle a changé ma carrière. Il m’a permis d’avoir un Golden Globe et beaucoup de nominations. Ce n’est pas rien. Il a ouvert ma créativité et m’a permis de réaliser mon rêve. Je suis contente qu’il soit arrivé à ce moment précis de ma carrière. Ni trop tôt, ni trop tard."

(...)