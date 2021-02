C'est un signe des temps: pour les grands studios, la priorité s'est déplacée des salles de cinéma, fermées depuis trop longtemps, vers les plateformes de streaming, en pleine expansion et de plus en plus rentables. Le sacro-saint box-office est désormais remplacé par le nombre d'abonnés. Et pour les séduire, rien de tel que de leur proposer de nouvelles aventures des héros tant aimés sur grand écran.

Alors que l'on évoque depuis de nombreux mois la suite de Black Panther, attendue en salle le 8 juillet 2022 si tout va bien, Disney a donc décidé de mettre ses œufs dans plusieurs paniers et de proposer d'élargir encore l'univers Marvel dans une nouvelle série intitulée Wakanda. Ryan Coogler, auquel on doit le triomphe du film en 2018 (1,34 milliard de dollars de recettes), sera toujours aux manettes. Et s'il s'est félicité de pouvoir "apprendre, agrandir et construire une relation avec le public mondial via la plateforme de Disney", il s'est bien gardé de dévoiler la date de diffusion ou même autour de quel personnage l'histoire évoluera. Tout au plus sait-on que le travail d'écriture a déjà commencé. Peu importe: pour tous ceux qui ont adoré le premier super-héros noir (et ils sont nombreux), le compte à rebours à déjà débuté.

Pour les fans de Sonic aussi, d'ailleurs. Netflix vient d'annoncer que le hérisson bleu le plus rapide du monde (bon, d'accord, il n'y en a pas d'autre, mais il laisserait quand même sur place Bib-Bip ou Speedy Gonzales) va lui aussi prolonger ses courses-poursuites dans une série d'animation intitulée Sonic Prime. Soit vingt-quatre épisodes animés en 3D durant lesquels il se retrouvera "dans un voyage de découverte de soi et de rédemption." La date de diffusion ? En 2022. Ce qui promet une sérieuse concurrence pour le deuxième long métrage, programmé lui pour avril 2022.