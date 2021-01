Avec Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime et Apple TV+, le marché des plateformes de streaming semblait déjà pas mal bouché. Mais ce n’est manifestement pas l’avis du puissant groupe ViacomCBS, qui vient de transformer CBS All Access en un nouvel acteur majeur sur le marché américain (mais aussi scandinave), Paramount+.

L’objectif, comme pour les autres Majors : mettre en avant le catalogue de la société et lancer de nouvelles séries destinées à faire saliver les abonnés.

La première annoncée avait de quoi faire rêver : une nouvelle saga sur le making of du chef-d’œuvre de Francis Ford Coppola, Le Parrain.

Mais il en faut évidemment beaucoup plus pour séduire un large public. Pour ça, Paramount+ compte mettre à disposition pas moins de 6 000 titres. Avec un atout majeur pour plaire aux plus petits : Bob l’éponge.

Depuis 2019, Éponge en eaux troubles, prequel des aventures de Bob, subit report sur report, au point d’être proposé sur Netflix chez nous depuis novembre dernier.

Aux USA, il ne sortira finalement pas non plus sur les grands écrans, mais uniquement sur Paramount+, à partir du 4 mars. En plus de plein d’autres épisodes. La lutte pour les jeunes souscripteurs s’annonce féroce.