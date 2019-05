De jour, Tiff étudie la psychologie. La nuit elle devient dominatrice professionnelle.

Avec cette nouvelle série, Netflix nous emmène dans l’univers du bondage : cette "pratique sadomasochiste qui consiste à attacher son partenaire dans le cadre d’une relation érotique ou sexuelle". Courte et efficace (7 épisodes de 20 minutes), Bonding joue sur les implicites visuels et les sous-entendus. Elle parvient à briser des tabous en évitant tout jugement. Une réalisation féministe et LGBT à voir !