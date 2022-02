On y est enfin! Les séries Marvel coproduites et diffusées par Netflix vont finalement revenir dans leur maison-mère. En d’autres termes, toutes les saisons de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher et The Defenders vont prochainement quitter Netflix pour rejoindre le catalogue de Disney+. Leur déménagement débutera d’abord au Canada à partir du 16 mars, puis devrait survenir dans les prochains mois dans les autres pays dont la Belgique.

On comprend mieux les retours des personnages de Matt Murdock (Charlie Cox) et Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), respectivement dans le film Spider-Man: No Way Home et la mini-série Hawkeye. Quant au reste des Defenders et Frank Castle, Disney peut désormais choisir de reprendre leurs interprètes d’origine ou créer leur propre version du personnage dans le MCU. Reste à savoir si le passif des justiciers new-yorkais, autrement dit les événements qui se déroulent dans les séries Netflix, seront finalement pris en compte par Kevin Feige dans le cas où ces personnages reviennent sur nos écrans.

En Belgique, les séries Marvel’s Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et The Defenders seront disponibles jusqu’au 28 février sur Netflix, avant d’arriver prochainement sur Disney+.